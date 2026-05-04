الإمارات تعلن رصد 4 صواريخ إيرانية فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وأكدت، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

ونوهت الوزارة، بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية.

وكانت إيران قد استهدفت مراكز عدّة في الإمارات خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والتي بدأت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي وانتهت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.