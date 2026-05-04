الإمارات تعلن تعرضها لهجوم صاروخي جديد

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت الإمارات، يوم الاثنين، تعرضها لهجوم صاروخي جديد من إيران.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: تتعامل الدفاعات الجوية مع هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

فيما أكد مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن "النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه".

وتابع: أخطأت إيران العنوان "مجددا"، مبينا: موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة بالمنطقة.

وبين أن: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين يعتبر إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وأكدت، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية.

وكانت إيران قد استهدفت مراكز عدّة في الإمارات خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والتي بدأت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي وانتهت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.