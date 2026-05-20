الإمارات تدين الهجوم على محطة "براكة": بغداد مطالبة بوقف "الاعتداءات" فوراً

دانت الإمارات، يوم الأربعاء، بأشد العبارات ما أسمتها "الاعتداءات الإرهابية الغادرة" بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية، فيما طالبت بغداد بوقف "الاعتداءات" فوراً.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "استنكار الإمارات بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".

وأكدت، على "أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي".

وأعربت الحكومة العراقية، يوم أمس الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة دعمها لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد اعلنت، أمس الثلاثاء، رصد ومعالجة 6 طائرات مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية، مؤكدة ان الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة براكة النووية قدمت من العراق.

واعلنت الامارات، الاحد الماضي، تعرض محطة براكة محطة براكة للطاقة النووية لهجوم بثلاث طائرات مسيرة.