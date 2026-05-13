الإمارات تبدأ تركيب "شبكات حديدية" لصد الهجمات الإيرانية

شفق نيوز- أبو ظبي

كشفت قناة عبرية، يوم الأربعاء، أن السلطات الإماراتية عمدت إلى تركيب شبكات حديدية لحماية بعض المواقع الاستراتيجية من هجمات إيرانية محتملة.

وكتب حساب "القناة 12" العبرية على منصة "إكس": "في دبي، بدأ تركيب شبكات حديدية على مواقع استراتيجية مرتبطة بصناعة النفط، خشية من الضربات الإيرانية".

בדובאי החלו למגן באמצעות רשתות ברזל אתרים אסטרטגיים שקשורים לתעשיית הנפט, סמוך לנמל התעופה pic.twitter.com/mL4n28dBSH — החדשות - N12 (@N12News) May 13, 2026

وشهدت دبي ومناطق أخرى في الإمارات انفجارات وحرائق واسعة النطاق نشبت في أماكن تم استهدافها خلال فترة الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة الأخيرة على إيران.

وذكرت السلطات الرسمية في الإمارات، عبر بيانات عديدة، أن مواقع نفطية ومنشآت وشركات تعرضت لقصف إيراني، وعبرت عن إدانتها الشديدة في كل مرة، وطالبت بوقف الهجمات التي أودت بحياة عدد من المقيمين وتسببت في جرح آخرين.

وفي 4 أيار/مايو الجاري، أعلنت هيئة إدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، فيما أعلنت حكومة الفجيرة أن حريقاً متطوراً نشب في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وفي اليوم نفسه، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها على بعد نحو 78 ميلاً بحرياً شمال مدينة الفجيرة في الإمارات.

كما سيطرت الجهات المعنية في إمارة الفجيرة، في 3 آذار/مارس الماضي، على حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، بعد أن نشب جراء اعتراض طائرة مسيّرة.