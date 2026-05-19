الإمارات: المسيّرات التي استهدفت محطة "براكة" النووية انطلقت من العراق

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الثلاثاء، رصد ومعالجة 6 طائرات مسيرة معادية خلال الـ48 ساعة الماضية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية، مؤكدة ان الطائرات المسيرة التي استهدفت محطة براكة النووية قدمت من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الوزارة قولها، إن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.

وأضافت أن "نتائج التتبع والرصد التقني بشأن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ (17 أيار/ مايو 2026)،أوضحت أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية".

وأكدت وزارة الدفاع، أن "الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية".

كما شددت الوزارة، على "الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية".

واعلنت الامارات، أول أمس الاحد، تعرض محطة براكة محطة براكة للطاقة النووية لهجوم بثلاث طائرات مسيرة.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم امس الاثنين، عن قلقها إزاء ما تم تداوله بشأن تعرض منشآت في المملكة العربية السعودية لاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، مؤكدة رفض العراق لأي تهديد يطال أمن الدول الشقيقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء أمس الأحد، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، متوعدة باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد في الزمان والمكان المناسبين.

واستدعت السعودية سفير العراق في 12 نيسان/ أبريل 2026 للاحتجاج على الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية.

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.