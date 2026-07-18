الأكبر منذ عامين.. هجوم أوكراني بـ 370 مسيرة على موسكو

شفق نيوز- موسكو

أفادت وكالة "تاس" الروسية، يوم السبت، بتنفيذ هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة، على موسكو، مؤكدة أن الهجوم من بين الأكبر خلال العامين الماضيين.

من جانبه قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن الهجوم الأوكراني على المدينة استخدمت فيه أكثر من 370 مسيرة وتم اعتراض معظمها و64 على تخوم المدينة.

وأكد عمدة موسكو، مقتل شخص وإصابة 37 في هجوم أوكرانيا بالمسيرات على المقاطعة.

إلى ذلك أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "دفاعاتنا أسقطت 774 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد".

وتابعت الوزارة: "استهدفنا منشآت للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية".