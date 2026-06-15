الإعلام الإيراني: هرمز يُفتح الجمعة واستيفاء الرسوم بعد 60 يوماً

شفق نيوز- طهران

كشف مصدر إيراني مطلع، يوم الاثنين، أن عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة المقرر يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر قوله، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان يصر على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار المفروض على إيران بشكل متزامن وفوري مع إعلان التفاهم، إلا أن طهران رفضت ذلك الطرح.

وأضاف أن ترمب كان قد أعلن في تدوينة سابقة فتح المضيق ورفع الحصار بالتزامن، قبل أن يُجري تعديلاً عليها عقب تنبيه إيراني عبر الوسيط الباكستاني، ليؤكد لاحقاً أن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم بعد يوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات شهدت نقاشات مكثفة بشأن بنود مذكرة التفاهم حتى الدقائق الأخيرة، لافتاً إلى إدخال تعديلات على عدد من البنود بطلب إيراني.

وأشار إلى أن البند الأول من المذكرة تضمن إضافة عبارة "ضمان سيادة واحترام وحدة الأراضي اللبنانية" بعد اعتراض إيراني على الصيغة السابقة، فيما أُضيف إلى البند الخامس نص يمنح إيران وسلطنة عمان مسؤولية "إدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

وبيّن المصدر أن الاتفاق نص أيضاً على استثناء السفن العابرة من دفع رسوم المرور في المضيق لمدة 60 يوماً، على أن تبدأ إيران باستيفاء الرسوم بعد انتهاء هذه المدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إنجاز نص مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن اتفاقين فوريين سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من فجر اليوم.

وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الإيراني إن مسار المفاوضات استغرق وقتاً طويلاً، وجرى بوساطة باكستان وقطر، مشيراً إلى أن وفداً قطرياً وصل إلى إيران أمس وأجرى محادثات استمرت نحو 15 ساعة.