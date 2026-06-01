الإعلام الإيراني: طهران أوقفت تبادل الرسائل مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بإيقاف طهران تبادل الرسائل مع واشنطن، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي في لبنان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن لبنان كان جزءاً من شروط وقف إطلاق النار، ومع خرق هذا الاتفاق حالياً في جميع الجبهات بما فيها لبنان، فإن الفريق الإيراني المفاوض سيوقف الحوارات وتبادل النصوص عبر الوسطاء.

وأكد المسؤولون والمفاوضون الإيرانيون، بحسب الوكالة، ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تشنّها إسرائيل في غزة ولبنان، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلها في لبنان، مشددين على أن أي محادثات لن تُستأنف ما لم تُلبَّ مطالب إيران و"محور المقاومة" في هذا الشأن، على حد قولهم.

وأوضحت "تسنيم"، أن "إيران ومحور المقاومة عازمون على اتخاذ إجراءات ردّية تشمل العمل على إغلاق مضيق هرمز وتفعيل جبهات أخرى، من بينها مضيق باب المندب، بهدف معاقبة إسرائيل والدول الداعمة له".

ويأتي هذا بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن وقف إطلاق النار يشمل جميع الجبهات دون استثناء، بما فيها الساحة اللبنانية، محذراً من تداعيات أي خرق للاتفاق.

وقال عراقجي في منشور باللغة الانكليزية، عبر منصة "إكس"، إن "وقف إطلاق النار هو وقف لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، مضيفاً أن "انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يُعد انتهاكاً للاتفاق على جميع الجبهات".

وحمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية ما قد يترتب على أي خرق محتمل للاتفاق، مؤكداً أن تداعيات ذلك تقع على عاتق الطرفين.