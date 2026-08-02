الإطاحة بـ"بونشو".. مطلوب بمكافأة أميركية قدرها 5 ملايين دولار

شفق نيوز- مكسيكو

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم الأحد، إلقاء القبض على زعيم كارتل "لوس رييس"، الذي كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه أو القبض عليه.

وقال وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن العملية نفذتها القوات البرية المكسيكية بالتعاون مع عناصر من وزارة الأمن، وأسفرت عن توقيف ألفونسو، المعروف بأنه قائد كارتل "لوس رييس".

وأضاف الوزير أن أفراد المجموعة المسلحة أقدموا بعد اعتقال زعيمهم على قطع الطرق وإضرام النار في مركبات، في محاولة لعرقلة نقل المعتقلين.

وذكرت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية أن ألفونسو كان مرتبطاً بأنشطة تهريب المخدرات وسرقة السيارات والابتزاز، مشيرة إلى أن كارتل "لوس رييس" يعد جزءاً من تنظيم إجرامي مكسيكي أكبر يعرف باسم "كارتيليس أونيدوس" أي "الكارتيلات المتحدة" أو "لا ريسيستنسيا La Resistencia".

من جانبها، أفادت صحيفة "لا جورنادا" بأن الاسم الكامل للموقوف هو ألفونسو فرنانديز ماغايون، المعروف بلقب "بونشو"، مشيرة إلى تورطه أيضاً في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قوات مكسيكية خلال عامي 2025 و2026.