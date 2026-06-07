الأردن يعلن اختراق أجوائه بعدد من الصواريخ

شفق نيوز- عمّان

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأحد، تعرض أجواء المملكة لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة الإقليمية.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولاً بأول.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته.

وجدد التحذير من أي محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد.

ومساء اليوم الأحد، شنت إيران مجموعة من الموجات الصاروخية على إسرائيل، فيما قالت الأخيرة إنها تعمل على اعتراضها وسط دوي لصفارات الإنذار شمال إسرائيل.