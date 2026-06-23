الأردن.. وفاة شخص و8 إصابات بحادث تدافع في تجمع لتشجيع المنتخب
شفق نيوز- عمّان
لقي مواطن أردني حتفه وأُصيب ثمانية آخرون بجروح إثر تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين وسط عمّان، لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة القدم فجر اليوم الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الحادث وقع في الساحة الهاشمية، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين في العاصمة لمشاهدة مباراة الأردن التي انتهت بالخسارة 2-1 أمام الجزائر، ونقلت فرق الإسعاف تسعة مصابين إلى المستشفى، بعدما أدى الازدحام الشديد وحركة الحشود في الموقع إلى حدوث التدافع.
وتوفي أحد المصابين لاحقاً، فيما تراوحت إصابات الآخرين بين الطفيفة والمتوسطة، بحسب ما نقلته الوكالة الأردنية للأنباء عن مديرية الأمن العام.
وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة أحالت جثمان المتوفى إلى الطب الشرعي، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على السبب الدقيق للوفاة.
وكانت حشود كبيرة من المشجعين قد تجمعت في أنحاء العاصمة لمتابعة المباراة، في ظل المشاركة الأولى للأردن في نهائيات كأس العالم.