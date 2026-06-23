الأردن.. وفاة شخص و8 إصابات بحادث تدافع في تجمع لتشجيع المنتخب

شفق نيوز- عمّان

لقي مواطن أردني حتفه وأُصيب ثمانية آخرون بجروح ‌إثر تدافع وقع خلال تجمع حاشد للمشجعين وسط عمّان، لمتابعة مباراة الأردن والجزائر ضمن كأس العالم لكرة ​القدم فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الحادث وقع في الساحة ​الهاشمية، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين في ⁠العاصمة لمشاهدة مباراة الأردن التي انتهت بالخسارة 2-1 أمام ​الجزائر، ونقلت فرق الإسعاف تسعة مصابين إلى المستشفى، بعدما ​أدى الازدحام الشديد وحركة الحشود في الموقع إلى حدوث التدافع.

وتوفي أحد المصابين لاحقاً، فيما تراوحت إصابات الآخرين بين الطفيفة ​والمتوسطة، بحسب ما نقلته الوكالة الأردنية للأنباء عن مديرية الأمن ​العام.

وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة أحالت جثمان المتوفى إلى الطب ‌الشرعي، ⁠فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على السبب الدقيق للوفاة.

وكانت حشود كبيرة من المشجعين قد تجمعت في أنحاء العاصمة لمتابعة المباراة، في ظل المشاركة الأولى للأردن ​في نهائيات كأس ​العالم.