الأردن والبحرين تعلنان تحييد هجمات إيرانية جديدة

شفق نيوز- عمّان/ المنامة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية والبحرينية، يوم الثلاثاء، التعامل مع هجمات إيرانية جديدة، نفذت بواسطة طائرات مسيرة، مؤكدة نجاحها في تحييدها دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن القوات تعاملت مع الطائرات المسيرة خلال ليلة أمس وصباح الثلاثاء، وتمكنت من إسقاطها بكفاءة ودقة وفق الإجراءات الدفاعية المعتمدة.

وأكد المصدر أن العملية لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورفع جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي تهديدات جوية محتملة.

من جانبها، أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها نجحت في اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية التي استهدفت مناطق مدنية في المملكة.

وأكد البيان الصادر عن القيادة أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج من خلال هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين"، مشددة على أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الاستعداد الدفاعي، وأنها على أتم الجاهزية لحماية أمن البحرين وسلامة مواطنيها ومقيميها.