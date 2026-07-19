الأردن تنفي بيان السفارة الأميركية: لا تهديد في العقبة

شفق نيوز- عمان

نفت الحكومة الأردنية، يوم الأحد، وجود تهديدات تعيق عمل ميناء العقبة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني: أية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات المختصة.

وتابع "مطار العقبة وميناؤها يعملان بشكل طبيعي، ولم نسجل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية".

وكانت السفارة الأميركية لدى الأردن، دعت يوم الأحد، جميع المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري.

وذكرت السفارة، أنها تنصح بشدة المواطنين الأميركيين بعدم التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري حتى إشعار آخر، داعيةً إياهم إلى مواصلة الالتزام بجميع التوجيهات والإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

هذا وأصدرت الولايات المتحدة، مساء يوم أمس السبت، تحذيراً أمنياً عالمياً عاجلاً وشاملاً لجميع المواطنين الأميركيين، محذرة من "إمكانية حدوث تصعيد غير متوقع"، في ظل مؤشرات استخباراتية على أن إيران قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج وعلى مستوى العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عسكريين أميركيين اثنين خلال تصدي القوات الأميركية وقوات شريكة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن الجمعة الماضي.