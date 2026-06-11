الأردن تعلن اعتراض 20 صاروخا إيرانيا

شفق نيوز- عمان

أعلن الجيش الأردني، يوم الخميس، اعتراض 20 صاروخا إيرانيا أطلقت باتجاه منطقة الأزرق.

وقال الجيش في بيان له: لن نسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

وأضاف: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، وأن الاعتراض أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي السياق، شددت الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد.

وأكدت على بيان لها: ندين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت ونعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي.

وفجر اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف 18 هدفاً تابعاً للجيش الأميركي في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، إلى جانب الأردن، في تصعيد جديد أعقب الضربات الأميركية على مناطق جنوبي إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان إن الهجمات جاءت رداً على العدوان الأميركي، مشيراً إلى أن الأهداف التي جرى ضربها شملت مواقع عسكرية ومنشآت تابعة للقوات الأميركية في القواعد الثلاث.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد ضربات أميركية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وسط مخاوف من امتداد التصعيد إلى القواعد الأميركية في الخليج والمنطقة.