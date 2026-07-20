الأردن: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية

شفق نيوز- عمان

أفاد موقع "المملكة" الأردني، مساء الاثنين، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية، دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت أراضي المملكة.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، قوله إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.