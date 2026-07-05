"اليونيسف": لا طفولة آمنة في غزة والقنابل تتساقط من السماء

شفق نيوز- واشنطن

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم الأحد، أن الأطفال في قطاع غزة لا يمكن توفير الحماية لهم، وسط تساقط القنابل المتواصل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة لويز ووتردج، إن "لا طفولة آمنة في غزة، ولا يمكن فصل القلق بشأن عمالة الأطفال في القطاع عن الانهيار الأوسع للطفولة نفسها".

وأضافت ووتردج: "نحن نرى أطفالاً كان ينبغي أن يكونوا في الفصول الدراسية وفي الملاعب ومع عائلاتهم وأصدقائهم، ولكن بدلاً من ذلك، يجدون أنفسهم مضطرين يومياً للبحث عن الطعام والماء والدواء لمجرد البقاء على قيد الحياة".

وأشارت إلى أن يوماً واحداً من الحياة في هذا الواقع يعد أمراً "غير إنساني"، وأن أطفال غزة يعيشون هكذا يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر منذ أكثر من عامين ونصف، مبينة: "لقد أصبح الرعب أمراً مطبّعاً بالكامل".

وأكدت المتحدثة الأممية، أن "تقارير المنظمة لم تعد قادرة على مواكبة حجم المعاناة ففي كل مرة نكتب أو نبلغ عن أطفال قُتلوا أو أُصيبوا، تظهر فظاعة جديدة خلال ساعات فقط، وهذا يحدث حتى خلال ما يُسمى بفترات وقف إطلاق النار".

وأوضحت ووتردج، أن "الصدمة اليوم أصبحت جزءاً من نسيج الطفولة نفسها، ولا يزال الأطفال عالقين في حلقة لا تنتهي من النزوح والجوع والخوف والمرض والموت وعدم اليقين"، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى حماية وإلى بيوتهم.

وختمت بالقول إن الحماية لا يمكن توفيرها للأطفال في حين "لا تزال القنابل تتساقط من السماء"، ولا يمكن إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة إذا لم تكن هناك مدارس وإذا لم يكن هناك أمان وإذا كانت الموارد والإمدادات محدودة.

يشار إلى أن 21 ألفاً و638 طفلاً لقوا حتفهم خلال الحرب الأخيرة، بنسبة تقارب 30% من إجمالي الضحايا، وجُرح أكثر من 45 ألف طفل، بينهم نحو ألف مصاب ببتر في أطرافهم، بحسب وحدة المعلومات في وزارة الصحة بغزة.

وتكشف معطيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حتى 20 نيسان/ أبريل عن مقتل 19 ألفاً و61 طالباً وطالبة، وجرح 28 ألفاً و337 آخرين، إضافة إلى 801 ضحية و3291 جريحاً من الكوادر التعليمية.