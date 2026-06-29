اليوم.. ويتكوف وكوشنر يقدمان إحاطة للكونغرس حول الاتفاق مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، بأن مبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيقدمان إحاطة لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين ⁠حول ‌الاتفاق مع إيران.

وبين المسؤول في حديث نقلته وسائل إعلام عربية، أن الإحاطة ستقدم اليوم، وستكون عبر الهاتف.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعاً متوقعاً بشأن إيران في الدوحة غداً الثلاثاء.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المحادثات الفنية مع إيران ستُعقد على هامش المباحثات رفيعة المستوى.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف أن "إيران طلبت عقد اجتماع، وسيُعقد غداً في الدوحة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الفرق الفنية مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال خاصة لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين.