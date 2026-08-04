اليوم.. جولة جديدة من مفاوضات لبنان وإسرائيل

شفق نيوز- متابعة

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتستمر 3 أيام.

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن السفير سيمون كرم سيرأس الوفد اللبناني، بمشاركة السفيرة ندى حمادة معوض ومسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.

أما الجانب الإسرائيلي، فسيضم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار.

فيما من المتوقع أن يضم الوفد الأميركي ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة الحرب (البنتاغون).

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي أميركي بأن فرقاً تقنية ستتولى معالجة مجموعة من القضايا المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطار.

وأضاف المصدر أن الجولة الجديدة ستتناول سبل تعزيز عمل المناطق التجريبية وحل المسائل الحدودية، كما سيناقش المجتمعون في روما ضمان نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة.

كذلك أوضح أن المفاوضات ستتطرق أيضاً إلى إحراز تقدم نحو "اتفاق سلام وأمن شامل".

وشدد على أن "الاتفاق الإطار يجب أن يسمح للدولة اللبنانية باستعادة سلطتها على كامل الجنوب".

كما أكد المصدر أنه "يجب إزالة البنية التحتية المرتبطة بسلاح حزب الله لتحقيق الأمن الدائم في لبنان".

وختم قائلاً إن "أسلحة حزب الله يجب أن تقع حصرياً تحت سيطرة الدولة اللبنانية".

يشار إلى أنه في 26 حزيران/ يونيو، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينص خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من "مناطق تجريبية".

وبموجب اتفاق الإطار، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في "المناطق التجريبية" على نزع سلاح حزب الله منها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.

ونتج عن الجولة السادسة، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها بعد أعمال مسح وكشف.