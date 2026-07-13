اليمن تعيد فتح جميع المطارات

شفق نيوز- صنعاء

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن، مساء اليوم الاثنين، إن جميع المطارات في أنحاء البلاد مفتوحة الآن.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم تعميماً بإغلاق جميع مطارات اليمن أمام حركة الطيران، مبينة أن قرار الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، تعرض مطار صنعاء الدولي لسلسلة غارات سعودية، فيما اعتبرت الجماعة أن الهجوم ينهي مرحلة خفض التصعيد.

من جانبه، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله، إن "الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد، والرد قادم".