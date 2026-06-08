اليمن تدخل الحرب.. الحوثيون يحظرون الملاحة في البحر الأحمر على إسرائيل

شفق نيوز- صنعاء

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، يوم الاثنين، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفها بـ"أهداف حساسة" في منطقة يافا داخل إسرائيل.

وقال سريع في بيان إن "القوات المسلحة أطلقت دفعة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية"، مشيرا إلى أنها حققت أهدافها بدقة.

وأضاف أن القوات التابعة لجماعة الحوثيين أعلنت "حظراً كاملاً للملاحة التابعة للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر"، مؤكداً أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستُعد أهدافاً عسكرية لقواته.

وأشار إلى أن الجماعة ستواجه أي تصعيد بـ"تصعيد مماثل"، وأن عملياتها العسكرية ستتواصل وتتوسع بما يتناسب مع تطورات المواجهة، وفق تعبيره.

وأكد سريع استمرار العمليات العسكرية ما دام "العدوان والحصار" قائمين، مجدداً دعم جماعته لما وصفه بـ"محور المقاومة" في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن ما أورده المتحدث العسكري للحوثيين حول نتائج الهجوم أو تأثيره.