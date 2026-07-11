الولايات المتحدة: فكرة التدخل السوري في لبنان رفضت

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، يوم السبت، أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلق قبولاً من اللبنانيين أو الإسرائيليين على حد سواء.

وأضاف هاكابي في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن "الخيار الأفضل يتمثل في أن يواصل الجيش اللبناني بسط سيطرته تدريجياً على كامل أراضي البلاد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف عن اقتراحه إسناد مهمة التصدي لحزب الله في لبنان إلى سوريا، قائلاً إن الرئيس السوري أحمد الشرع "وعد أنه سيقدم مساعدة في قضية حزب الله".

كما قال ترمب في تصريحات أخرى حول إمكانية أن تلعب سوريا دوراً في مواجهة حزب الله: "بإمكانهم المساعدة، سنرى، أعتقد أننا نحرز تقدماً كبيراً"، في إشارة إلى أن الملف ما زال قيد البحث والتنسيق بين الجانبين.

وسبق أن نفى الشرع أي نية للتدخل العسكري في لبنان، مؤكداً أن الأولوية هي إعادة بناء سوريا، وأن دمشق تبحث عن "قنوات اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس عسكرية".

كما وصف الشرع التقارير عن تدخل عسكري سوري محتمل بأنها "غير صحيحة تماماً".