الولايات المتحدة تصدر ترخيصاً عاماً ببيع النفط الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، التزام إيران بحرية المرور في مضيق هرمز، فيما أعلنت إصدار ترخيص عام يسمح ببيع الخام الإيراني لمدة شهرين.

وقال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في بيان: "تماشيًا مع المحادثات المثمرة الجارية في سويسرا، التزمت إيران بحرية المرور في مضيق هرمز والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول أراضيها".

وأضاف بيسنت، أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصًا عامًا مؤقتًا لمدة 60 يومًا يُجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه".

ويأتي هذا بعد ساعات، من إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أسهمت في تحقيق "تقدم كبير" نحو إعفاءات لصادرات النفط، ورفع جزء من القيود، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، إلى جانب إطلاق خطة لإعادة الإعمار داخل إيران.

وانطلقت، أمس الأحد، في سويسرا مفاوضات مباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

وبحسب تقارير صحفية ، فقد اختُتمت في منتجع بورغنستوك السويسري، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران، برعاية مشتركة من قطر وباكستان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الإعلان عن إحراز تقدم وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، إلى جانب فرق عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وآليات المراقبة وحل النزاعات، كما تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وشمل التفاهم إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى خلية لفض النزاعات المتعلقة بلبنان، فيما تتواصل المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة سعياً للوصول إلى اتفاق نهائي.