الوكالة الدولية: القيود الإيرانية تعرقل التحقق من البرنامج النووي

شفق نيوز- فيينا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الجمعة، أنها لا تملك القدرة على التحقق من وقف عمليات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران.

وذكرت الوكالة، أن الهجمات العسكرية الأخيرة أوجدت وضعاً غير مسبوق فيما يتعلق بمراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت أن إيران تعد الدولة الوحيدة غير الحائزة على سلاح نووي التي راكمت يورانيوم مخصباً بنسبة تصل إلى 60%، لافتة إلى أن السلطات الإيرانية لم تسمح لمفتشيها بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأشارت الوكالة إلى أن القضايا العالقة مع إيران بشأن مواقع ومواد نووية غير معلنة ما تزال دون حل، ما يحد من قدرتها على التحقق الكامل من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد كشفت، يوم أمس الخميس، عن احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، مؤكدة على ضرورة تنفيذ اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لدى طهران.

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء الماضي، أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.