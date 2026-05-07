الهند.. مقتل 3 أشخاص واعتقال المئات في أعمال عنف أعقبت انتخابات محلية

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية، يوم الخميس، عن اعتقال المئات من العمال على خلفية أعمال العنف التي اندلعت عقب انتخابات في ولاية البنغال الغربية شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم مساعد لمسؤول كبير بحزب "​بهاراتيا جاناتا" الذي ينتمي إليه ​رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد تغلب حزب "بهاراتيا جاناتا" ⁠بقيادة مودي على حزب مؤتمر "ترينامول" ​بقيادة رئيسة وزراء الولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي التي ​تتولى السلطة منذ عام 2011.

ورفضت بانيرجي الاستقالة وقالت إنها "لم تهزَم" واتهمت لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع حزب ​"بهاراتيا جاناتا" للفوز في الانتخابات.

وقال قائد ​الشرطة سيد ناث جوبتا للصحفيين، أمس الأربعاء، إنه ‌تم ⁠تسجيل أكثر من 200 قضية جنائية في أنحاء الولاية بسبب أعمال العنف، وجرى اعتقال 433 شخصاً.

واتهم حزب "بهاراتيا جاناتا" حزب ​مؤتمر "ترينامول" ​بتنفيذ "عمليات اغتيال ⁠موجهة".

وندد حزب مؤتمر "ترينامول" من جانبه بأعمال العنف التي قال ​إنها تنفَذ على يد "مشاغبين مدعومين ​من ⁠حزب بهاراتيا جاناتا".

ولدى ولاية البنغال الغربية تاريخ من أعمال العنف بعد الانتخابات. وقُتل نحو ⁠12 ​شخصاً خلال اشتباكات مماثلة ​بين الأحزاب السياسية بعد إعلان النتائج خلال الانتخابات السابقة ​في عام 2021.