الهند... مصرع وإصابة 34 شخصاً بفيضانات وانهيارات أرضية

شفق نيوز- نيودلهي

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام هندية، يوم الأحد، محلية بأن السيول المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية تسببت في مصرع ما لا يقل عن 19 شخصاً، فيما شرعت السلطات في عمليات إنقاذ بالمناطق المتضررة.

ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم في ولاية ناغالاند شمال شرقي البلاد، والمحاذية لبورما، بينما قضى 11 آخرون في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وقال قاضي منطقة مون في ناغالاند لوكالة "فرانس برس"، وينيي كونياك: "انتشلنا أربع جثث من أصل ثمان، وأعمال الإنقاذ مستمرة"، مضيفاً أن ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين أصيبوا.

وأعرب رئيس وزراء الاقليم عمر عبد الله في بيان: "عن بالغ الأسى إزاء السيول المفاجئة الشديدة بمنطقة راجوري" التابعة للإقليم.

وأشار في بيان صادر عن مكتبه إلى أن الفيضانات "تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك محطة الحافلات، وعطلت حياة عدد لا يُحصى من الناس".

وقالت شبكة "إن دي تي في" الهندية إنَّ ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم، و"فُقد عدد آخر".

وأعلن الجيش أنَّ عناصره وعاملين في خدمات الطوارئ بالإقليم أنقذوا 11 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، بمنطقة راجوري.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية الأحد من احتمال هطول "أمطار غزيرة للغاية" في الاقليم خلال اليومين المقبلين.

كما أعلن المسؤولون "تعليقا موقتا" للحج الهندوسي السنوي إلى كهف أمارناث في منطقة كشمير.

وقالت الحكومة المحلية في بيان الأحد إنَّ تعليق الحج يأتي "حرصا على سلامة وصحة جميع الحجاج"، مضيفة أن الحج "سيُستأنف فقط بعد تحسن الأحوال الجوية والتأكد من سلامة الطرق".

وشارك أكثر من 400 ألف هندوسي في حج استمر شهراً في المنطقة العام الماضي. كما علقت السلطات الحج الهندوسي إلى مزار فايشنو ديفي في جامو، الذي يستقبل ملايين الأشخاص كل عام.

وتحدث الفيضانات والحوادث المرتبطة بها بشكل سنوي في أنحاء الهند خلال أشهر الرياح الموسمية، والتي تأتي بعد صيف طويل تشهده المنطقة، بينما تواجه أنحاء كثيرة من البلاد نقصا حادا في المياه وأوضاعا تحاكي الجفاف.