الهند تلغي عمليات تحميل شحنات نفط من العراق

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بأن مؤسسة النفط الهندية، ألغت عمليات تحميل شحنات نفط من محطة البصرة العراقية، بسبب التوتر الأمني في مضيق هرمز والحرب القائمة بين أميركا وإيران.

وأضافت رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن شركة تكرير حكومية هندية أخرى، هي "مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة"، ألغت بدورها خططًا لتحميل شحنة نفط عراقية على متن الناقلة "ديش جوراف"، التي ترفع العلم الهندي.

وكانت المؤسسة الهندية الحكومية تستعد لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي على متن ناقلة النفط الخام العملاقة "ليلا جامناجار"، في نحو 23 تموز/يوليو الجاري، بحسب"رويترز".

يشار إلى أن الهند قد نصحت الشركات المالكة والمشغلة للسفن، إلى جانب شركات التوظيف، بعدم إيفاد بحارة هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز، عقب استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.