الهند تعلن مقتل 3 بحارة باستهداف أميركي لناقلة نفط في هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت الهند، يوم الخميس، مقتل ثلاثة من بحارتها إثر غارة أميركية استهدفت ناقلة نفط في خليج عُمان، مؤكدة تقديم احتجاج رسمي إلى الولايات المتحدة بشأن الحادثة.

ويأتي ذلك بعد بلاغ تلقته هيئة التجارة البحرية البريطانية عن وقوع حادث على بعد 21 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة صحار العُمانية.

وقالت الهيئة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، إن السلطات المحلية أفادت باندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط في المنطقة المذكورة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب الحادث أو حجم الأضرار.

ولم تصدر السلطات الأميركية تعليقاً رسمياً فورياً بشأن الاتهامات الهندية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثة التي وقعت في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد ضربات أميركية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وسط مخاوف من امتداد التصعيد إلى القواعد الأميركية في الخليج والمنطقة.