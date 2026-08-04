الهند تعلن غرق سفينة تابعة لها قبالة السواحل اليمنية

شفق نيوز- نيودلهي

أعلن وزير الشحن ‌البحري في الهند، يوم الثلاثاء، إصابة سفينة هندية بمقذوف مما أدى إلى ‌انقلابها ⁠وغرقها بالقرب من المياه اليمنية، مؤكداً إنقاذ جميع البحارة ⁠وعددهم 14 من قبل خفر السواحل اليمني.

وكانت "وكالة 2 ديسمبر" المحلية اليمنية، قد أكدت إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة الهندية "فايزي نوري أوليا"، من دون تسجيل خسائر بشرية بعد تعرضها لهجوم بزورق أثناء إبحارها على بعد نحو 13 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة الحديدة، غربي البلاد، ما أسفر عن غرقها.

وأشارت إلى أن عدد أفراد الطاقم يبلغ 14 بحاراً، 13 منهم يحملون الجنسية الهندية، وبحار واحد من الجنسية اليمنية، وجرى نقلهم جميعاً إلى مكان آمن وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

ويأتي هذا الحادث بعدما أفادت مصادر أمنية بحرية لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، بإصابة سفينة شحن بمقذوف أثناء إبحارها قرب مضيق هرمز، فيما فُقد أحد البحارة، دون صدور معلومات إضافية عن مصيره أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، كما لم تصدر السلطات المعنية أو الشركات المشغلة للسفينة أي بيان رسمي بشأن تفاصيل الواقعة.

وكان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني اللواء محسن رضائي، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تسمح بفتح "ممر ثانٍ" في مضيق هرمز، محذراً من أن أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب من المنطقة ستكون هدفاً للقوات الإيرانية.