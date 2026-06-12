الهند تسلّم واشنطن مذكرة احتجاج على مقتل 3 من بحارتها قبالة عُمان

شفق نيوز- نيودلهي

استدعت الهند، يوم الجمعة، القائم بأعمال واشنطن في نيودلهي، جايسون ميكس، إلى وزارة الخارجية وسلمته مذكرة احتجاج بعد مقتل 3 بحارة هنود كانوا على متن ناقلة نفط بهجوم أميركي قبالة سواحل سلطنة عُمان، في 10 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها أبلغت الدبلوماسي الأميركي أن الهجمات التي نفذتها القوات البحرية الأميركية ضد سفن تجارية "غير مقبولة".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الإجراءات" من جانب الولايات المتحدة "تقوض سلامة وأمن واستقرار الملاحة التجارية الدولية في منطقة حساسة تمر بظروف صعبة".

وأوضحت أنها طلبت من الدبلوماسي الأميركي نقل "مخاوف الهند القوية" إلى السلطات في واشنطن.

كما شددت نيودلهي على ضرورة اتخاذ القوات الأميركية العاملة في المنطقة التدابير اللازمة لمنع سقوط ضحايا مدنيين.

وكان وزير الموانئ والشؤون البحرية والممرات المائية الهندي ساربانا ناندا سونوال، أعلن أن 3 بحّارة لقوا مصرعهم في هجوم نفذه الجيش الأميركي، الأربعاء الماضي على ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو قبالة سواحل عُمان، والتي كان على متنها طاقم مكوّن من 24 شخصاً جميعهم من الجنسية الهندية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد قالت إن ناقلة النفط M/T Settebello، التي ترفع علم بالاو، تعرضت للاستهداف، الثلاثاء الماضي، مضيفة أن "طاقمها لم يمتثل لتعليمات القوات الأميركية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربة استهدفت غرفة المحركات في إطار تطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن المرتبطة بإيران.

ويأتي هذا وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث سُجلت خلال الأسابيع الماضية عدة حوادث مشابهة شملت إصابة سفن بمقذوفات مجهولة أو هجمات بطائرات مسيرة، في سياق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، تغيير مسار 136 سفينة وتعطيل 9 سفن لضمان امتثالها لـ "الحصار البحري" على إيران.