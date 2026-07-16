الهند تحظر على مالكي السفن إرسال بحّارتها عبر هرمز

شفق نيوز- نيودلهي

حظرت نيودلهي على مالكي السفن ومشغليها وشركات التوظيف إرسال بحارة هنود في رحلات تمر عبر مضيق هرمز، في ظل ‌تجدد القتال في المنطقة.

وقالت المديرية العامة للشحن البحري الهندية، في أمر ⁠صدر في وقت متأخر من أمس الأربعاء "يحظر توظيف البحارة الهنود على متن السفن التي تقوم برحلات تتضمن المرور عبر مضيق هرمز حتى صدور أوامر أخرى".

وأضافت المديرية إن الهجمات الأحدث على السفن ‌زادت "بشكل ⁠كبير" من المخاطر التي يواجهها البحارة والسفن التجارية العاملة في المنطقة المتأثرة بالصراع.

وجاء في الأمر "نظرا لتصاعد الوضع الأمني في منطقة الخليج. ترى المديرية أنه من الضروري اتخاذ تدابير احترازية ⁠معززة لحماية مصالح البحارة الهنود العاملين على متن السفن التي تعمل في المنطقة".

كما وجهت المديرية قائدي السفن إلى التأكد ⁠من توخي الحذر الكافي بشأن الوضع الأمني في الخليج ومضيق هرمز والمياه في هذه المنطقة، ودعت ⁠إلى المتابعة المستمرة للتحذيرات الملاحية.

وتعد الهند ثالث أكبر مورد للبحارة في العالم، إذ تفيد البيانات الحكومية بأن أكثر من 300 ألف بحار يعملون في أساطيل الشحن العالمية.

ولقي اثنان من البحارة الهنود حتفهما في هجمات على سفن في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.