النيابة البلجيكية تلاحق تيكتوكر عراقي بتهمة التحريض على "جريمة إرهابية"

شفق نيوز- بروكسل

أفادت صحيفة HLN (آخر الأخبار) البلجيكية، بأن النيابة العامة الفيدرالية تلاحق عراقياً يقيم في مدينة أنتويرب بتهمة التحريض على ارتكاب "جريمة إرهابية"، وذلك على خلفية مقطع مصور تضمن تهديدات ضد حارق القرآن الكريم سلوان موميكا قبل مقتله.

وذكرت الصحيفة، أن العراقي صفا العويدي (33 عاماً)، المقيم في أنتويرب منذ 11 عاماً، نشر عبر منصة "تيك توك" مقطعاً توعد فيه موميكا بالقتل، مشيرة إلى أنه يملك ما يقرب من مليون متابع على المنصة.

وبحسب الصحيفة، قال العويدي إن تصريحاته كانت "على سبيل المزاح"، إلا أن النيابة العامة الفيدرالية اعتبرتها جدية وقررت ملاحقته بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكانت السلطات السويدية أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير 2025 مقتل العراقي سلوان موميكا، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد تنظيمه احتجاجات تخللتها عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم في السويد عام 2023.

وقالت الشرطة إن موميكا قُتل بالرصاص في العاصمة ستوكهولم، فيما أوقفت خمسة أشخاص للاشتباه بتورطهم في الجريمة.