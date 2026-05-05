النقد الدولي: التعامل مع تداعيات حرب إيران سيستغرق قرابة 4 أشهر

أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن التعامل مع تداعيات حرب إيران سيستغرق قرابة 4 أشهر.

وقالت مديرة ‌صندوق النقد الدولي كريستالينا ⁠جورجيفا، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأميركية، إن التعامل مع ⁠تداعيات حرب إيران سيستغرق ‌من ثلاثة إلى ⁠أربعة أشهر ⁠على الأقل ‌حتى لو انتهت ‌الحرب اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، بأن إسرائيل تُنسق مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما يُهدد وقف إطلاق النار مع إيران، بحسب ما نقلته عن مصدر إسرائيلي.

وأوضح المصدر في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التنسيق يشمل التحضير لجولة جديدة محتملة من الضربات على إيران، والتي ستركز على البنية التحتية للطاقة واستهداف مسؤولين إيرانيين كبار.

في حين أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش جاهز لاستئناف العمليات القتالية ضد إيران، وبانتظار أوامر الرئيس دونالد ترمب، لافتاً إلى أن عملية "مشروع الحرية" تهدف إلى تسهيل الممر الآمن للسفن التجارية الدولية عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران.