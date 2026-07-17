النرويج.. حريق يلتهم أكثر من 100 منزل

شفق نيوز- أوسلو

أفاد مسؤولون في الدفاع المدني النرويجي، يوم الجمعة، بأن أكثر من 100 منزل ‌دُمرت في حريق بالقرب من مدينة درامن جنوب النرويج.

وبحسب وكالة "رويتيز" فإن سحب الدخان الأسود الكثيف غطّت المنطقة على بعد حوالي 50 كيلومترا غربي العاصمة أوسلو، لكن لم ترد تقارير عن إصابات أو مفقودين جراء الحريق الذي اجتاح حيا من المنازل المتلاصقة.

وعمل ما ‌لا ⁠يقل عن 60 رجل إطفاء على إخماد الحريق، وتحرك المزيد من رجال الإطفاء من المناطق المجاورة للمشاركة ⁠في الجهود، فيما استُخدمت طائرات هليكوبتر لإطفاء النيران بالماء.

وأجلت الشرطة مئات الأشخاص مع ⁠استمرار الحريق وامتداده إلى غابة محيطة، فيما لم يتضح على الفور المكان ⁠الذي بدأ منه الحريق أو أسبابه.