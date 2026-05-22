"الناتو": سنقلل اعتمادنا على أميركا

شفق نيوز- بروكسل

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، يوم الجمعة، العمل على تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وقال روته في تصريحات للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في مدينة هلسينغبورغ السويدية، إن المسار الذي يسلكه "الناتو" هو "بناء أوروبا وناتو أقوى، ما يعني أننا سنقلل من اعتمادنا على حليف واحد هو الولايات المتحدة".

وأضاف، أن جدول أعمال قمة "الناتو" في أنقرة يتمثل في "ضمان توافر الموارد المالية اللازمة لردع أي عدو والدفاع عن أنفسنا".

وأوضح روته: "سنبحث في أنقرة الحفاظ على قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال".

وتطرق روته إلى مضيق هرمز، مشيراً إلى أن "العديد من الدول الأوروبية نشرت بالقرب من منطقة العمليات سفناً ومعدات متخصصة بإزالة الألغام البحرية".

وتابع: "وبذلك يمكننا في المرحلة التالية أن نقدم للولايات المتحدة أقصى قدر ممكن من الدعم بصفتنا حلفاء أوروبيين، وأن نبذل قصارى جهدنا لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى بولندا، على ضوء علاقاته الجيدة مع الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي.

وكان ترمب أيضا قد صرّح في وقت سابق بأنه يدرس خفض عدد القوات الأميركية المتمركزة في بولندا وألمانيا.