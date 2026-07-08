المؤبد لطبيب ألماني مدان بقتل 15 مريضاً

شفق نيوز- برلين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الأربعاء، بأن المحكمة الإقليمية في ولاية برلين الألمانية، أصدرت حكما بالسجن المؤبد على طبيب مدان بقتل 15 مريضاً، مبينة أن الطبيب متخصص في الرعاية التلطيفية.

وبينت أن المحكمة أدانت الطبيب البالغ من العمر 41 عاماً، الذي عُرّف في وسائل الإعلام الألمانية باسم يوهانس م.، بقتل 12 امرأة وثلاثة رجال بين أيلول/ سبتمبر 2021 وتموز/ يوليو 2024.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الجرائم المنسوبة إلى الطبيب، تتسم بـ"خطورة خاصة"، وهو تصنيف في القانون الجنائي الألماني يمنع، خروج المتهم قبل انقضاء عقوبته بالكامل.

وخلال الجلسة، اعترف الطبيب بأنه قتل العديد من الأشخاص، وقال أمام المحكمة: "أشعر باليأس من نفسي"، مضيفاً أنه "لم يدرك إلا الآن حجم المعاناة التي تسبب بها".

كما أمرت المحكمة بوضعه تحت الحجز الوقائي الاحترازي بعد انقضاء فترة العقوبة، بالإضافة إلى فرض حظر دائم ومؤبد على ممارسته لمهنة الطب.

ووفقاً للادعاء العام في برلين، كان الطبيب يعمد إلى إعطاء مرضاه، من دون علمهم أو موافقتهم، مزيجاً من مخدر ودواء مرخ للعضلات، ما يؤدي إلى شلل عضلات التنفس وحدوث توقف تنفسي ينتهي بالوفاة خلال دقائق.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 25 و94 عاماً، وكانوا جميعاً يتلقون رعاية طبية وقت وفاتهم.