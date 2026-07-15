المنظمة البحرية الدولية: 6 آلاف بحار عالقون في هرمز

شفق نيوز- لندن

أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، يوم الأربعاء، أن 6 آلاف بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن دومينغيز قوله إن مضيق هرمز ما يزال شديد الخطورة على السفن التجارية.

وأشار إلى دعمه الإجراءات الطوعية التي تحسن سلامة الملاحة بمضيق هرمز.

ويأتي هذا بعد ساعات من تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، وذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية من قبل واشنطن.

ونفذت القوات الأميركية، فجر اليوم الأربعاء، ضربات جوية وبحرية مكثفة استمرت لسبع ساعات استهدفت عشرات المواقع العسكرية في العمق الإيراني والمناطق الساحلية، بالتزامن مع إعلان واشنطن إعادة فرض حصار بحري شامل على طهران، فيما ردت الأخيرة بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة طالت أجواء دول في المنطقة.



