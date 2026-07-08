المنظمة البحرية الدولية: 6 آلاف بحار عالقون في مياه الخليج

شفق نيوز- لندن

قدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عدد البحارة العالقين في الخليج بنحو 6 آلاف.

وقال الأمين العام للمنظمة، أرسينيو دومينغير في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذه الهجمات لا تؤدي إلى شيء سوى تأجيج وضعية الخوف".

ونصح دومينغير، بحسب البيان، مختلف الجهات المعنية بتجنب "مرور سفنهم عبر هذا المضيق".

هذا وأظهرت بيانات لتتبع السفن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن 4 ناقلات نفط وغاز تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، بعد تجدد الهجمات على سفن ​في الممر المائي الاستراتيجي.

وتعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، هي "الركيات"، لإصابة في جانبها الأيسر أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب غرفة المحركات وخلق مخاوف من خطر انفجار، فيما أعلنت سلامة الطاقم وإجلاء أفراده.

كما تضررت ناقلة النفط السعودية "وديان" قبالة الساحل العماني خلال عبورها المنطقة، حيث حملت قطر والسعودية إيران المسؤولية عن الهجمات، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن السفن التي تستخدم مسارات غير منسقة أو تعبث بأنظمة التعقب تعرض نفسها للمخاطر وتعرقل جهود طهران لتسهيل المرور الآمن في المضيق.

وتسبب التصعيد في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، وسط مخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.