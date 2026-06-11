المنامة والكويت تعلنان التصدي لهجمات بمسيّرات إيرانية.. و البحرين تحذر من منزلق خطير

شفق نيوز - المنامة/ الكويت

أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن أكثر من 36 مسيّرة إيرانية هاجمت بلاده صباح اليوم الخميس، وسط تصاعد حاد في حدة التوترات الأمنية بالمنطقة. وقال الزياني في تصريحات صحفية، إن "الوضع في الشرق الأوسط يتطور على نحو خطير"، مؤكداً إيلاء المنامة أهمية بالغة للجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة كبح جماح التصعيد.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 24 مسيّرة إيرانية خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات بشرية.