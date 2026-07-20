الملك تشارلز يكلف أندي بيرنهام بتشكيل الحكومة البريطانية

شفق نيوز- لندن

كلّف الملك تشارلز الثالث، يوم الاثنين، زعيم حزب العمال أندي بيرنهام بتشكيل الحكومة البريطانية، بعد قبول استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأعلن قصر باكنغهام، في بيان، أن الملك كلّف بيرنهام بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قدّم ستارمر استقالته رسمياً، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الجديد قبل تكليف الملك وفق الإجراءات الدستورية.

وبذلك يصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد، متعهداً بإعادة توجيه أولويات الحكومة نحو القضايا التي تمس المواطنين، وفي مقدمتها أزمة تكاليف المعيشة، وتحسين الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعلن بيرنهام تشكيل حكومته خلال الساعات المقبلة، في خطوة تُعد أول اختبار سياسي له، ولا سيما فيما يتعلق باختيار وزير المالية، بعد أن شكل هذا المنصب محور خلافات أسهمت في إضعاف حكومات سابقة.

وأكد مكتب بيرنهام أنه سيستغل خطابه الأول لرسم مسار لـ"سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية"، فيما وصف انتخابه زعيماً لحزب العمال، الجمعة الماضي، بأنه "أهم لحظة تغيير في السياسة البريطانية منذ 40 عاماً"، متعهداً بإصلاح النظام السياسي ورفع مستويات المعيشة.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، لوسي باول، إن بيرنهام يعتزم إعادة ترتيب أولويات الحكومة وتركيز مواردها على معالجة أزمة تكاليف المعيشة وإعادة ضبط مسار الاقتصاد.