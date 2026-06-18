المكسيك.. إسقاط مسيرة "مجهولة" حلقت قرب معسكر تدريبي لمنتخب كوريا الجنوبية

شفق نيوز- مكسيكو

أفادت السلطات المكسيكية، يوم الخميس، بإسقاط طائرة مسيرة حلقت بالقرب من معسكر تدريبي لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم الذي يخوض منافسات ضمن بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت السلطات أن الطائرة التي تم إسقاطها "غير مسجلة" وكانت تحلق بالقرب من معسكر منتخب كوريا الجنوبية في مدينة غوادالاخارا، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية الخاصة بكأس العالم.

ووفقًا لمسؤول فيدرالي، جرى رصد المسيّرة وتعطيلها باستخدام معدات متخصصة، فيما وصف مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو الحادثة بأنها "مؤسفة" قبل مواجهة منتخب المكسيك.

فيما أفادت وسائل إعلام بأن الحصة التدريبية المغلقة للمنتخب الكوري في مدينة "زابوبان" المكسيكية خضعت لمراقبة طائرة مسيّرة، وذلك قبيل مواجهته المرتقبة في المجموعة الأولى أمام المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وتم رصد الطائرة المسيّرة أمس الأول الثلاثاء في أجواء الملعب مع بداية التدريبات وأثناء قيام اللاعبين بعمليات الإحماء، مما دفع أحد أفراد الجيش المكسيكي المتمركزين لتأمين معسكر الفريق إلى التدخل الفوري وإسقاطها.

ورغم إسقاط الطائرة، ذكرت تقارير صحفية كورية جنوبية أن الجهة المشتبه بها تمكنت من استعادة المسيّرة والفرار من موقع التدريبات، وهو ما دفع الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لتقديم بلاغ رسمي إلى الاتحاد الدولي "فيفا" للتحقيق في الحادث الفضيحة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت يشتعل فيه التنافس داخل المجموعة الأولى حيث منتخب كوريا الجنوبية استهل مشواره بفوز ثمين على جمهورية التشيك بنتيجة (2-1)، ويستعد لمواجهة المكسيك اليوم الخميس.

بينما يدخل منتخب المكسيك اللقاء منتشياً بفوزه في المباراة الافتتاحية على جنوب إفريقيا بنتيجة (2-0).

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان فضيحة التجسس الأخيرة التي شهدتها كرة القدم الإنكليزية، والتي أدت إلى عقوبات صارمة قضت باستبعاد نادي ساوثهامبتون من التصفيات المؤهلة للدوري الإنكليزي الممتاز.