المغرب يحبط عبور 41 ألف مهاجر إلى إسبانيا ويسجل 11 حالة وفاة

شفق نيوز- الرباط

أعلنت الداخلية المغربية، يوم الأحد، عن إحباط محاولة نحو 41 ألف مهاجر غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية، وتسجل 11 حالة وفاة بين المهاجرين.

وقالت الداخلية المغربية إنها ضبطت نحو 40 ألف شخص كانوا يرومون العبور إلى مدينة سبتة، و1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، في إسبانيا.

وأشار إلى تسجيل 11 وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة.

وأكدت أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر.

وبينت أن الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر من أسباب أحداث سبتة ومليلية، مضيفة أن أحداث مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية.