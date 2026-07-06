المغرب تحبط مخططاً إرهابياً "بالغ الخطورة" يستهدف مواقع حساسة

شفق نيوز- الرباط

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب، يوم الاثنين، عن إحباط "مخططات إرهابية بالغة الخطورة" تستهدف مواقع حساسة، لخلية تابعة لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل الأفريقي.

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المخططات كانت في مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، وكانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي".

وأضاف أن عناصر المخابرات الداخلية ألقوا القبض على عشرة أشخاص مشتبه بهم في عمليات منسقة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وأسفي.

وأشار المكتب إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه بهم "بايعوا تنظيم داعش" وتلقوا تعليمات مباشرة من فرع التنظيم في منطقة الساحل لتنفيذ هجمات في المغرب.

وتشير أرقام للمكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن فروع تنظيم "داعش" في أفريقيا جندت أكثر من 130 مغربياً في السنوات القليلة الماضية.