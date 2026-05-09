المستشار الألماني: الهدف الأوروبي والأميركي موحّد تجاه إيران

شفق نيوز- برلين

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم السبت، أن أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة، مبيناً أن هدف أوروبا وأميركا إنهاء الملف النووي الإيراني.

وقال ميرتس، في تصريحات صحفية، إن "هدفنا النهائي هو وقف هذا الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية"، مبيناً أنه "هدف مشترك بين أميركا وأوروبا".

وتابع ميرتس: "نعلم أن هناك بعض الخلافات، ونعلم أننا نواجه تحديات، لكننا نرغب حقا في الحفاظ على هذا التحالف حيا من أجل المستقبل".

وحول قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، أوضح المستشار الألماني: "ما نزال مهتمين للغاية بوجود الجيش الأميركي والدعم العسكري الأميركي إلى جانبنا".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، قد أكدت قبل أسبوع، أن واشنطن ستسحب قرابة 5 آلاف جندي من ألمانيا، في خطوة يُنظر إليها على أنها رسالة توبيخ لحليفها الوثيق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تصاعد الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوروبا بشأن الحرب مع إيران.

في حين قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه يعمل مع الولايات المتحدة على فهم قرار واشنطن خفض عدد قواتها في ألمانيا بمقدار 5,000 جندي، وذلك في أعقاب توتر بين قيادتي البلدين.

ويأتي ذلك وسط تلويح من الرئيس ترمب، باتخاذ خطوات مماثلة تجاه إيطاليا وإسبانيا، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين ترمب وأوروبا.