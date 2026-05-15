المساعدات الإنسانية للمرجع السيستاني تصل لأكثر من 74 ألف عائلة لبنانية نازحة

شفق نيوز- بيروت

أعلن حامد الخفاف، مدير مكتب المرجع الديني علي السيستاني في لبنان، يوم الجمعة، أن المساعدات الإنسانية التي قدّمتها المرجعية الدينية العليا للنازحين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ آذار/ مارس الماضي، وصلت إلى أكثر من 74 ألف عائلة.

وقال الخفاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مكتب المرجعية باشر منذ الأيام الأولى للأزمة بتنفيذ برنامج إغاثي واسع شمل مختلف المناطق اللبنانية، عبر دعم الجمعيات الخيرية والمبادرات الفردية، وتمويل المطابخ التي تؤمّن آلاف وجبات الطعام يومياً للنازحين، إضافة إلى مساندة رجال الدين ووجهاء المجتمع الذين تولّوا عمليات الإيواء والرعاية.

وأوضح أن المكتب أطلق كذلك استمارة إلكترونية طبية مكّنت المرضى النازحين من الحصول على مساعدات مالية تُحوّل مباشرة إلى المستشفيات المعنية، مؤكداً استمرار استقبال الطلبات الطبية بشكل يومي.

وأشار إلى أن مشروع المساعدات النقدية للنازحين بدأ بإطلاق استمارة إلكترونية بين 2 و9 نيسان/ أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 86 ألفاً و633 طلباً، وبعد التدقيق تبيّن وجود 5305 طلبات مكرّرة، فيما بلغ عدد الطلبات المقبولة المستوفية للشروط 74 ألفاً و367 طلباً، وجرى تحويل المساعدات المالية إلى المستفيدين عبر شركات التحويل المالي على هواتفهم المحمولة، مع العمل على معالجة بعض المشكلات التقنية المحدودة.

وأكد الخفاف أن مشروع المساعدات المالية عبر الاستمارة الإلكترونية اختُتم حالياً، فيما يبقى قرار إعادة فتحها مرتبطاً بالظروف المستقبلية.

ووجّه مكتب المرجعية شكره إلى الشعب العراقي الذي لبّى نداء المرجعية العليا وساهم في تمويل المشروع الإنساني، مثمّناً جهود المتطوعين والكوادر التي عملت على تنفيذ البرنامج الإغاثي خلال الأشهر الماضية.

كما عبّر المكتب عن اعتذاره لأي تقصير أو خطأ غير مقصود، مؤكداً الاستمرار في دعم النازحين اللبنانيين بمبادرات إنسانية جديدة حتى انتهاء الأزمة وعودة النازحين إلى مناطقهم بأمان وكرامة.

وبدأت إسرائيل في 2 آذار/ مارس 2026 بشن عدواناً موسعاً على لبنان، خلّف 2896 قتيلاً و8824 جريحاً، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقاً لمعطيات رسمية.