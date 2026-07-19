المرصد السوري: 9 استهدافات وتوغلات إسرائيلية خلال 24 ساعة

شفق نيوز- لندن

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً في ريفي درعا والقنيطرة خلال الـ24 ساعة الفائتة، تمثل في 7 توغلات عسكرية وعمليتي استهداف، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي في أجواء المنطقة.

وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من ثلاث عربات عسكرية توغلت في منطقة تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن تنفيذ عمليات تفتيش أو اعتقال.

وفي ريف درعا الغربي، أضاف المرصد أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت الطريق الواصل بين قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك بقنبلتين صوتيتين، بالقرب من حاجز حجري أقامه الأهالي سابقاً لمنع توغل القوات الإسرائيلية إلى القرية.

وجاء الاستهداف بالتزامن مع استمرار إقامة حاجز عسكري إسرائيلي مؤقت بشكل متكرر في المنطقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

كما شهد محيط سد كودنة بريف القنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية، حيث توغلت دورية مؤلفة من ست آليات عسكرية بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة، دون تسجيل أي احتكاكات أو حوادث ميدانية.

وفي السياق ذاته، رصد نشطاء المرصد السوري تحليق طائرات استطلاع ومروحيات يُرجح أنها إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق عدة مناطق في محافظة القنيطرة، قبل أن تتجه شرقاً نحو المنطقة الواقعة عند التقاء أرياف درعا والقنيطرة وريف دمشق، والمعروفة سابقاً باسم “مثلث الموت”، وصولاً إلى محيط منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي.

كذلك توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من آليتين عسكريتين انطلقت من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة، وتمركزت لعدة دقائق في منطقة المعكر غربي البلدة قبل أن تتابع تحركها نحو منطقة الرزانية، ثم انسحبت إلى داخل الجولان السوري المحتل عبر الطريق ذاته الذي دخلت منه.

وصباح اليوم الأحد، شهد ريف القنيطرة تحركات عسكرية إسرائيلية متزامنة شملت إقامة حاجز ميداني مؤقت وقصفاً طال محيط بلدة الحميدية، إضافة إلى تحليق مكثف للطيران المروحي.

ونصبت دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات حاجزاً مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية، حيث أوقفت المارّة وأخضعتهم لتفتيش دقيق قبل أن تغادر المكان.

وفي وقت لاحق، أطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة في قاعدة الحميدية العسكرية ثلاث قذائف سقطت في محيط بلدة الحميدية بريف القنيطرة الأوسط، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. بالتزامن مع ذلك، حلق طيران مروحي يُرجح أنه إسرائيلي قرابة الساعة الثالثة فجراً في أجواء عدد من مناطق الريف الشمالي لمحافظة درعا، قبل أن يواصل تحليقه في الأجواء الجنوبية.

كما كان آخر هذه التحركات إلى لحظة إعداد هذا التقرير، توغل دورية تابعة للقوات الإسرائيلية، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، مستخدمة آليتين عسكرييتين ترافقها مجموعة من الجنود، في تحرك جديد ضمن المناطق القريبة من الشريط الحدودي.

ويأتي هذا التصعيد في إطار استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق الحدودية في جنوب سوريا، وسط تزايد وتيرة التوغلات والاستهدافات الجوية والمدفعية التي تشهدها أرياف درعا والقنيطرة خلال الأشهر الأخيرة.