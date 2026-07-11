المرصد السوري: 21 هجوماً وتوغلاً إسرائيلياً خلال تموز

قوات إسرائيلية في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود مع سوريا (رويترز)

شفق نيوز- لندن

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، 6 هجمات إسرائيلية بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة المباشرة استهدفت محافظتي درعا والقنيطرة خلال شهر تموز الجاري.

وذكر المرصد الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الاستهدافات توزعت بواقع استهدافين في محافظة القنيطرة، وأربعة في محافظة درعا.

وبحسب المرصد، فقد شهدت المحافظتين خلال الأيام العشرة الأولى من شهر تموز الجاري تصعيداً ملحوظاً في التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، وثق المرصد 15 عملية توغل بري نفذتها القوات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة بين الأول والعاشر من تموز، بمشاركة نحو 30 آلية عسكرية تركزت في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية للجولان السوري المحتل.