المرشد الإيراني يهدد إسرائيل برد "قوي" ومطارات غرب البلاد تلغي الرحلات

شفق نيوز- طهران

أفاد محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء اليوم الأحد، بأن طهران "سترد بقوة" على الهجوم الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، قائلاً "سنلقن المعتدين درساً يجعلهم يندمون".

إلى ذلك، أفادت وكالة "تسنيم" بإلغاء الرحلات الجوية في المناطق الغربية من إيران، لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، فيما أظهر موقع تتبع طيران خلو أجواء إيران من الطيران.

من جهتها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن هيئة الطيران المدني الإيرانية قولها: "لم نصدر أي إشعار ملاحي جديد لفرض قيود على الرحلات الجوية بالبلاد".

يأتي ذلك وسط تصريحات إيرانية بقرب الرد على الهجوم الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، بأن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت "على وشك الحدوث".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طهران قد تمتنع عن مهاجمة إسرائيل كبادرة حسن نية للرئيس الأميركي دونالد ترمب مقابل الحصول على "تنازلات" في الاتفاق المرتقب بين الجانبين.

وقال ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، إنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح ترمب أن الهجوم الإسرائيلي على بيروت كان من الممكن تجنبه، لا سيما في "يومٍ مميز" بينما التوصل إلى اتفاق مع إيران كان وشيكاً.