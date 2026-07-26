المرشد الإيراني يكشف عن شروط طهران للتفاهم مع واشنطن

شفق نيوز- طهران

كشف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الأحد، عن شروط طهران للتفاهم مع الولايات المتحدة، متقدماً بحفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء الهجمات الإسرائيلية كشرط أول.

وذكر خامنئي في رد على رسالة وجهها إلى حزب الله اللبناني، ونشرتها وسائل إعلام ايرانية، أن "إيران أدرجت صون السيادة اللبنانية، وإنهاء عدوان الكيان الصهيوني بصورة كاملة ومن دون أي قيد أو شرط، شرطاً أول في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة مع أميركا المعتدية".

وأضاف أن حزب الله في لبنان يقف الآن بوصفه "رائد فصائل الجهاد"، و"صخرة صلبة في مواجهة العدوان الصهيوني وداعميه".

وتابع "مما لا شك فيه أن جزءاً كبيراً من هذا الإنجاز العظيم إنما يعود إلى صبر الشعب اللبناني ونبله وتضحياته وتكاتفه، ولا سيما أبناء الجنوب" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات، وإنما علقتها، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

وجاء ذلك بعدما سلمت الولايات المتحدة وإيران رديهما على مقترح تقدمت به باكستان وقطر بهدف استئناف المحادثات بعد فترة من التوتر والتصعيد بين الجانبين.

يذكر أنه في 26 حزيران/ يونيو الماضي، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينص خصوصاً على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من "منطقتين تجريبيتين".