المرشد الإيراني يقرر عدم إرسال اليورانيوم لخارج البلاد

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة رويترز، يوم الخميس، بأن المرشد الإيراني مجتى خامنئي، أصدر توجيها بعدم إرسال اليورانيوم لخارج إيران.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصدرين إيرانيين، إن "المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهاً بعدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى الخارج.

وبينت هذا يزيد من تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأميركية الرئيسية في محادثات السلام .

وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع "نور نيوز" ‌الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "تلقينا وجهات نظر الولايات المتحدة ونعكف على دراستها".

وأضاف أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل.

وزار وزير الداخلية الباكستاني طهران أمس الأربعاء، وعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين.