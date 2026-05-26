المرشد الإيراني: لن يكون هناك مكان آمن للولايات المتحدة في المنطقة

شفق نيوز- طهران

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في نداء موجه إلى الحجاج، يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لن يكون لها مكان آمن في المنطقة"، مؤكداً أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك "قدرات ومصالح مشتركة ستسهم في تشكيل النظام الجديد للمنطقة والعالم".

وأضاف خامنئي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن إيران "وجهت صفعة قاسية لأميركا المعتدية وأفشلت العدو في هدفه الرامي إلى استسلامها".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ومضيق هرمز.